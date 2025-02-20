Le Salon des Artistes Français с Нигяр Нариманбековой в Париже

Картина известного азербайджанского художника, нашей соотечественницы из Франции Нигяр Нариманбековой "Маленький принц Сент-Экзюпери. Портрет внука Тариэля" представлена на международном вернисаже Le Salon des Artistes Français, организованном Обществом французских художников в Париже.

Работы, представленные на выставке, отбираются специальным жюри из академиков, которое решает, какие картины являются лучшими и могут быть представлены в экспозиции, сообщила Day.Az художница.

"Я счастлива и горда тем, что являюсь единственным художником из Азербайджана, уже в четвертый раз отобранным жюри для участия в Салоне французских художников. На вернисаже был аншлаг, присутствовали парижская элита, многочисленные туристы, художники, любители искусства, журналисты. Я счастлива, что моя картина привела в восторг публику и имела большой успех", - сказала Нигяр Нариманбекова.

Салон французских художников, который ежегодно проходит в Париже с 1880 года, считается самым престижным международным проектом искусства в мире. Салон стал преемником академического Парижского салона изящных искусств, созданного ещё в 1663 году Жаном-Батистом Кольбером в эпоху короля Людовика XIV. Экспозиции проводятся в Большом дворце (Grand Palais) - величественном архитектурном сооружении в стиле боз-ар, расположенном на правом берегу Сены к юго-западу от Елисейских Полей.