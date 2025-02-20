https://news.day.az/society/1731504.html В Азербайджане началась регистрация для участия во вступительных экзаменах в вузы В Азербайджане началась регистрация для участия во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, передает Day.Az. Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), прием заявок на участие во вступительных экзаменах в вузы будет проходить на первом этапе с 20 февраля по 5 марта 2025 года.
В Азербайджане началась регистрация для участия во вступительных экзаменах в вузы
В Азербайджане началась регистрация для участия во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, передает Day.Az.
Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), прием заявок на участие во вступительных экзаменах в вузы будет проходить на первом этапе с 20 февраля по 5 марта 2025 года.
Регистрация для поступающих в средние специальные учебные заведения на основе полного (11-летнего) общего образования также будет проводиться с 20 февраля по 5 марта 2025 года.
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