Где сейчас пробки в Баку? - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
5) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
7) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
9) проспекте Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
10) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
11) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
12) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.
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