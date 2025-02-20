Где сейчас пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";

5) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

7) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

9) проспекте Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

10) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

11) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

12) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.