https://news.day.az/sport/1731526.html Узбекский нападающий в "Сумгайыте" Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" усилила свой состав узбекским нападающим. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с Бобуром Абдихоликовым подписан контракт до конца сезона с возможностью продления на один год. 27-летний футболист перешел в "Сумгайыт" из узбекского клуба "Насаф".
Узбекский нападающий в "Сумгайыте"
Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" усилила свой состав узбекским нападающим.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с Бобуром Абдихоликовым подписан контракт до конца сезона с возможностью продления на один год.
27-летний футболист перешел в "Сумгайыт" из узбекского клуба "Насаф". Бобур будет играть в команде под номером 9.
Отметим, что за свою карьеру Абдихоликов выступал за команды "Насаф" (Узбекистан), "Рух" (Львов) (Украина), "Энергетик" (Минск) (Беларусь) и "Ордабасы" (Казахстан). Футболист сборной Узбекистана также играл за сборные страны U-19, U-22 и U-23.
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