Узбекский нападающий в "Сумгайыте"

Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" усилила свой состав узбекским нападающим.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с Бобуром Абдихоликовым подписан контракт до конца сезона с возможностью продления на один год.

27-летний футболист перешел в "Сумгайыт" из узбекского клуба "Насаф". Бобур будет играть в команде под номером 9.

Отметим, что за свою карьеру Абдихоликов выступал за команды "Насаф" (Узбекистан), "Рух" (Львов) (Украина), "Энергетик" (Минск) (Беларусь) и "Ордабасы" (Казахстан). Футболист сборной Узбекистана также играл за сборные страны U-19, U-22 и U-23.