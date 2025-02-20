Сэкономленные Маском средства могут направить на погашение госдолга США

Вашингтонская администрация рассматривает возможность использования для погашения госдолга США части средств, сэкономленных в результате действий ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое возглавляет американский предприниматель Илон Маск. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рассматривается даже такой новый план, по которому мы будем отдавать американским гражданам 20% средств, сэкономленных DOGE, а еще 20% пойдут на выплаты по долгу", - сказал американский лидер на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида), организованном Саудовской Аравией.

По словам Трампа, Маск "очень целеустремленный человек, очень серьезный человек, у него очень высокий коэффициент интеллекта". "У него есть и свои недостатки, но не слишком много", - добавил американский лидер, говоря о руководителе DOGE. Как подчеркнул политик, Маск и его ведомство "ведут настоящую войну против неэффективного расходования бюджетных средств, мошенничества и злоупотреблений, снижают темпы инфляции и ежедневно экономят для налогоплательщиков миллиарды и миллиарды [долларов]".

Говоря о госдолге США, который в ноябре 2024 года впервые превысил $36 трлн, Трамп заверил: "Мы сократим его, используя свой интеллект и упорно работая".

Трамп назначил Маска главой DOGE для повышения эффективности правительства США, сокращения раздутого госаппарата и борьбы с бюрократией. Американский лидер отмечал, что ведомство "будет предоставлять рекомендации и советы извне", сотрудничая с Белым домом. По данным телеканала NBC News, новая структура не станет полноценным министерством в рамках федерального правительства.

24 января новое ведомство сообщило, что за первые 80 часов работы аннулировало сочтенные ненужными госконтракты примерно на $420 млн. Всего же Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн.