Apple представила iPhone 16e

Американская корпорация Apple показала свой последний на данный момент смартфон, входящий в линейку iPhone 16, - iPhone 16e, говорится в пресс-релизе производителя. Новинка представлена как "с мощными возможностями, но по более доступной цене", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телефон доступен в двух цветах - белом и черном, а также с тремя вариантами объема встроенной памяти - 128, 256 и 512 ГБ. В Apple Store цена гаджета с базовыми 128 ГБ составляет $599, с 256 ГБ - $699, а с 512 ГБ - $899. В коробке со смартфоном идет кабель USB-C с быстрой зарядкой, но без адаптера из-за политики Apple по достижению углеродной нейтральности. В новом iPhone присутствует ИИ Apple Intelligence.

iPhone 16e оснащен 48-мегапиксельной камерой с автофокусом и телеобъективом с 2-кратным зумом. Телеобъектив и параметры зума определяют, насколько сильно можно увеличить изображение без потери деталей.

Гаджет имеет 6,1-дюймовый дисплей и, как утверждает Apple, самое долгое время автономной работы для iPhone такого размера - на шесть часов дольше, чем у iPhone 11, и на полдня дольше, чем у всех поколений iPhone SE (16e технически является преемником линейки SE). В качестве чипа в 16e используется Apple A18.