Сербия пригрозила снятием с Евро-2024

Генеральный секретарь Футбольного союза Себии Йован Сурбатович обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием наказать сборные Албании и Хорватии за поведение их болельщиков по время матча второго тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной обращения стала кричалка с призывом физической расправы над сербами. Ее скандировали болельщики обеих команд. "Если УЕФА их не накажет, мы можем сняться с турнира", - пригрозил Сурбатович.

Встреча между Албанией и Хорватией прошла 19 июня. Игра завершилась со счетом 2:2.

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