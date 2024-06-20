Около 10 процентов населения мира все еще страдает от голода.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин во время панельной дискуссии "Особый вид продовольственного и сельскохозяйственного сектора" на 29-м заседании высокого уровня "Дорога к COP29 - устойчивое и прочное будущее".

"По оценкам Всемирного экономического форума, в секторе продуктов питания и электроэнергии тратится около 1,3 триллиона долларов США в год (от подготовки до потребления).

Сперва необходимо посмотреть на нашу планету. На каждого из нас влияют климатические изменения. Вырубка лесов, эрозия почв, опустынивание оказывают негативное влияние.

Во-вторых, это вопрос использования воды. Вода должна использоваться эффективно. Во многих развивающихся и самых бедных странах около 80% воды уходит на сельское хозяйство. Людей нужно постоянно информировать и напоминать им об эффективном использовании воды", - сказал он.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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