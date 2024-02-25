Звезда «Игры престолов» раскрыла серьезное последствие съемок в сериале

Звезда "Игры престолов", британская актриса Мэйси Уильямс раскрыла серьезное последствие съемок в культовом сериале. Слова звезды приводит The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнительница роли Арьи Старк заявила, что ощутила потерю своей личности после длительных съемок в юном возрасте. "Трудно даже мысленно вернуться в то время и говорить о том, насколько мне тогда было тяжело", - призналась она.

Уильямс отметила, что ей нравилось играть Арью, однако эта роль до сих пор отражается на ее характере. По словам актрисы, это связано с тем, что она приступила к съемкам в шоу в 12 лет.

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