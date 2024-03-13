Вышел первый тизер-трейлер сериала о Карле Лагерфельде

Disney опубликовал первый тизер-трейлер шестисерийного сериала Becoming Karl Largefeld ("Стать Карлом Лагерфельдом").

Как передает Day.Az, сюжет сериала построен на одноименной биографии писательницы Рафаэль Бакке "Кайзер Карл" и посвящен карьерному пути Лагерфельда.

В ленте можно проследить путь модельера от работы неизвестным дизайнером одежды в 1972 году до становления его как главного модельера итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, которые Карл Лагерфельд возглавлял до самой смерти.

В сериале также продемонстрируют соперничество модельера с Пьером Берже, одним из основателей Saint Laurent и другом Ива Сен-Лорана, и расскажут об отношениях Карла с его партнером Жаком де Башером.

Карл Лагерфельд - немецкий модельер и бывший креативный директор Chanel и Fendi. Его роль в сериале исполнил немецкий актер Даниэль Брюль, игравший главных персонажей в фильмах "Бесславные ублюдки", "На Западном фронте без перемен".

Все шесть серий сериала выйдут 7 июля на стриминге Disney+.