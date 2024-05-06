Новый бойфренд Шакиры сделал ей публичный комплимент

31-летний британский актер Люсьен Лависконт назвал Шакиру, 47, "одной из самых красивых" людей, которых он когда-либо встречал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Us Weekly.

В апреле 2024 года стало известно, что певица встречается со звездой сериала "Эмили в Париже".

"Шакира - одна из самых невероятных артисток, которые когда-либо украшали планету. Ее преданность своему делу, поклонникам и любовь к жизни действительно вдохновляют. Она одна из самых красивых, самых трудолюбивых людей, которых я когда-либо встречал", - признался Лависконт.

Ранее исполнительница была в отношениях с футболистом Жераром Пике, с которым у нее подрастают двое детей. Они объявили о разрыве в июне 2022 года после 11 лет совместной жизни. Спортсмен изменил Шакире со студенткой Кларой Чиа Марти. После этого артистке приписывали романы с Томом Крузом, Джимми Батлером, Льюисом Хэмилтоном.

В марте 2024 Шакира и Лависконт снялись в клипе на ее песню Punteria, в котором также участвовала Карди Би. Вскоре после выхода музыкального ролика их заметили за ужином вместе в Нью-Йорке. А инсайдеры рассказали, что пара начала встречаться.