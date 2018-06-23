11 способов стать внимательнее

Когда человек рассеянный, тогда может появится много проблем как в личной, так и в деловой сферах. Поэтом от этого качества необходимо избавляться, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Вашему вниманию 11 простых способов:

1. Расставьте все на свои места

Звучит просто, но для некоторых людей легче сказать, чем сделать.

Попробуйте выработать у себя рутинные привычки. Например, войдя в комнату, всегда кладите ключи на одно и то же место. Во время посещения супермаркета, паркуйтесь, по возможности, в одном и том же месте. Другими словами, пускай все это станет для вас делом привычки. На перевоспитание себя может уйти какое-то время, но спустя несколько недель ваша жизнь наладится.

2. Пишите списки

Когда в вашей голове кружится миллиард разных дел, которые вам нужно сделать, тогда начинают одолевать эмоции. В итоге вы не успеваете сделать ровным счетом ничего. В такие моменты вам нужно начать составлять список, пока вы забыли о чем-то важном.

3. Пользуйтесь таймером

Если вы постоянно опаздываете, научитесь устанавливать таймер на своей духовой печи или микроволновке или же купите для этих целей таймер для варки яиц.

Каким бы отвратительным ни был сигнал, он отвлечет вас и направит все ваше внимание на более актуальные дела.

Использование таймеров избавляет человека от необходимости оправдываться, что он совершенно потерял счет времени. С таймером такого просто не может случиться, или, по крайней мере, не должно.

4. Составьте график и постарайтесь ему следовать

Быть может, вы любитель техники и держите свое расписание на телефоне, или же привыкли по старинке записывать все на бумаге. В любом случае, график - вещь нужная.

5. Распределите обязанности

Вы не Супермен и не можете сделать абсолютно все. Но некоторые люди в силу своего перфекционизма этого не понимают. Идеальных людей не существует, это вымысел.

Если ваша перегруженная обязанностями жизнь делает вас рассеянным, попросите других вам помочь. Например, пускай дети сами запустят стиральную машину, а ваш супруг заберет дочь от подруги. Вы не обязаны делать все сами!

6. Используйте стикеры для заметок

Кажется, что человек, придумавший стикеры для заметок, является самым гениальным из всех людей, которые когда-либо жили на планете. Хоть это и преувеличение, но стикеры действительно работают!

Если после прихода на работу вам нужно сразу же отправить письмо или сделать звонок, приклейте себе на телефон стикер с напоминанием. Придя в свой офис, вы наверняка первым делом проверите наличие уведомлений на телефоне, и вам на глаза тут же попадется это напоминание. Просто и эффективно.

Но не используйте слишком много стикеров! В противном случае вы перегрузите свой мозг и просто перестанете их замечать.