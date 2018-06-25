К сведению желающих работать в МВД Азербайджана

Министерство внутренних дел объявило конкурс на вакансии младшего руководящего состава в органах, находящихся в подчинении Главного управления паспорта, регистрации и миграции.

Об этом Report сообщили в МВД, передает Day.Az.

Было отмечено, что в конкурсе по 36 вакансиям в Шекинском и Имишлинском центрах ASAN xidmət (18 - в Шекинском центре ASAN xidmət, 18 - в Имишлинском центре ASAN xidmət) могут участвовать отвечающие "Положению о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики" лица (женщины) со средним, средним специальным и высшим образованием в возрасте 20-25 лет, ростом 160 см и выше, имеющие постоянную прописку в Шекинском, Огузском, Гахском, Имишлинском, Саатлинском и Бейлаганском районах, как сами, так и родственники которых не имели судимости.

В соответствии с установленными нормативами будет проверено состояние здоровья участников конкурса, их знание и уровень физической подготовки. В конкурсе будет отдано предпочтение умеющим работать на компьютере, свободно владеющим одним из иностранных языков лицам и лицам с высшим образованием.

Победители конкурса будут включены в состав кадров министерства внутренних дел Азербайджанской Республики с предоставлением специального звания и будут обладать правом использования льгот, предоставленных сотрудникам органов внутренних дел в установленном законодательством порядке.

Желающие могут обратиться с 27 июня по 27 июля 2018 года в рабочие дни с 10:00 по 17:00 в Главное управление паспорта, регистрации и миграции, предъявив удостоверение личности, оригинал документа об образовании и трудовую книжку (при наличии).

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