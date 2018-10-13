Сейсмослужба АН Азербайджана перешла на усиленный режим работы в оползневой зоне

В связи с повышением риска оползня на автомобильной дороге 20-ый участок - Бадамдар на территории Сабаильского района города Баку Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) расширила исследовательские работы на этом участке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится сообщении информационного отдела Центра, распространенном в субботу.

По поручению генерального директора РЦСС Гурбана Йетирмишли сотрудники различных отделов центра, находящиеся в полевой экспедиции, были отозваны и привлечены к исследовательским работам, проводимым в оползневой зоне.

В настоящее время сотрудники РЦСС работают на участке в усиленном режиме.

Напомним, что с 11 октября Центр провел комплексные исследования в оползневой зоне в нескольких направлениях.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.