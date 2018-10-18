Новые оползни в поселке Бадамдар

На грунте в левой части зоны оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку образовались новые трещины.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно результатам мониторинга, на участке сохраняется напряженность.

В верхней части зоны оползня происходят новые обвалы, в результате чего эта часть начала двигаться в сторону частных домов.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.