Новые оползни в поселке Бадамдар
На грунте в левой части зоны оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку образовались новые трещины.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Согласно результатам мониторинга, на участке сохраняется напряженность.
В верхней части зоны оползня происходят новые обвалы, в результате чего эта часть начала двигаться в сторону частных домов.
Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.
В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.
В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!