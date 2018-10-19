На одном из проспектов в Баку частично ограничат движение
19 октября 2018 18:50 99
Завтра с 08:00 по 20:00 в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение автотранспорта на 28-м километре проспекта Загульба Хазарского района Баку, говорится в пятницу в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Водители, которые двигаются в направлении проспекта Загульба, смогут продолжить движение, двигаясь по Мардакянском мосту и повернув в обратном направлении на перекрестке после моста.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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