Вниманию водителей: опасный перекресток в Баку - ФОТО

Из-за наблюдаемого в Баку ураганного ветра светофор, расположенный, на пересечении улиц А.А.Бакиханова и Дж. Гаджибейли в Насиминском районе, превратился в потенциальный источник угрозы.

Как сообщили Milli.Az местные жители, сильный ветер погнул опору светофора, в результате чего в ней, на высоте, примерно, полметра от земли, образовалась трещина.

"Помимо непосредственно самомого светофора, на этой опоре также установлены камеры видеонаблюдения. Данный светофор расположен на краю дороги с интенсивным автобомильным движением, и, что самое важное, прям на пешеходным переходом. Учитывая, что нестабильная погода и сильный ветер продержатся в Баку еще два дня, есть угроза того, что ветер может полностью сломать указанную опору, в связи с чем есть большая вероятность, что она может упасть на кого-то из прохожих, либо на проезжающий мимо автомобиль", - говорится в письме, поступившем в редакцию.

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