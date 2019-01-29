Утвержден новый состав Государственного агентства по туризму Азербайджана

Кабмин Азербайджана утвердил новый состав коллегии Государственного агентства по туризму. Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.

Согласно решению, число членов коллегии будет состоять из семи человек, и она утверждена в следующем составе:

председатель коллегии:

председатель Государственного агентства по туризму.

Члены коллегии:

зампредседателя Государственного агентства по туризму

директор департамента по туризму Нахчыванской АР

глава Аппарата Государственного агентства по туризму

завотделом по стратегии и политике туризма Аппарата Государственного агентства по туризму

ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента

зампредседателя правления Азербайджанского бюро по туризму.

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