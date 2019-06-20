В Университете АДА завершилась 4-я Международная образовательная конференция под девизом "К инклюзивному, равному и качественному образованию: возможности, цели и задачи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на второй день конференции были заслушаны доклады на темы "Элитизм в образовании: преимущества и недостатки" и "Лидерство в образовании - глобальные знания", состоялись обсуждения.

Напомним, что конференция прошла при совместной организации Университета АДА, Министерства образования, Всемирного банка и ЮНИСЕФ. Цель конференции заключается в повышении интереса к решению проблем в сфере образования, создании возможностей для проведения реформ исследовательской направленности, изучении местного и международного опыта, привлечении молодежи к науке.

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