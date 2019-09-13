https://news.day.az/society/1155782.html На этих маршрутах в Баку увеличат количество автобусов
На этих маршрутах в Баку увеличат количество автобусов
В связи с началом нового учебного года с 15 сентября увеличится число автобусов по маршрутам Баку-Сумгайыт и Баку-Хырдалан.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
По словам главы пресс-службы, в связи с этим была проведена встреча с компаниями-перевозчиками, которым были даны особые поручения по увеличению количества автобусов: "Поскольку наибольшая потребность ощущается в автобусах №№ 596, 535 и 523, то требуется увеличить число автобусов именно по этим маршрутам".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре