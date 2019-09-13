В связи с началом нового учебного года с 15 сентября увеличится число автобусов по маршрутам Баку-Сумгайыт и Баку-Хырдалан.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По словам главы пресс-службы, в связи с этим была проведена встреча с компаниями-перевозчиками, которым были даны особые поручения по увеличению количества автобусов: "Поскольку наибольшая потребность ощущается в автобусах №№ 596, 535 и 523, то требуется увеличить число автобусов именно по этим маршрутам".

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