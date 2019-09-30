Сотрудники Агентства пищевой безопасности, на основании поступившей жалобы, провели рейд на улице Бахруза Нуриева в Низаминском районе Баку с целью пресечения незаконного забоя скота. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В рейде участвовали сотрудники ИВ Низаминского района и местных органов МВД.

В ходе рейда сотрудники ИВ демонтировали незаконно установленные и не соответствующие требованиям пищевой безопасности приспособления для забоя скота.

Предприниматели были предупреждены в связи с серьезным нарушением требований законодательства. Им было рекомендовано пользоваться услугами специального пункта для забоя скота, действующего на территории, или создать стационарные, или модульные пункты забоя.

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