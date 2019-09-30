В Баку ведут борьбу с незаконным забоем скота - ФОТО
Сотрудники Агентства пищевой безопасности, на основании поступившей жалобы, провели рейд на улице Бахруза Нуриева в Низаминском районе Баку с целью пресечения незаконного забоя скота. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.
В рейде участвовали сотрудники ИВ Низаминского района и местных органов МВД.
В ходе рейда сотрудники ИВ демонтировали незаконно установленные и не соответствующие требованиям пищевой безопасности приспособления для забоя скота.
Предприниматели были предупреждены в связи с серьезным нарушением требований законодательства. Им было рекомендовано пользоваться услугами специального пункта для забоя скота, действующего на территории, или создать стационарные, или модульные пункты забоя.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре