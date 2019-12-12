https://news.day.az/society/1184895.html В Геранбое автомобиль сбил школьника - ФОТО
В Геранбое автомобиль сбил школьника - ФОТО
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на дороге Баку-Газах на территории села Борсунлу Геранбойского района автомобиль марки Hyundai сбил школьника.
Пострадавший помещен в реанимационное отделение Центральной районной больницы.
Ведется расследование.
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