В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на дороге Баку-Газах на территории села Борсунлу Геранбойского района автомобиль марки Hyundai сбил школьника.

Пострадавший помещен в реанимационное отделение Центральной районной больницы.

Ведется расследование.

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