Известны сроки завершения реконструкции опасной опорной стены в Бибиэйбате

"Строительство 75 м опорной стены на аварийной части склона в Бибиэйбате завершится в мае".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции, которая прошла в штаб-квартире ПЕА, сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, после завершения работ четырехполосная дорога будет сдана в эксплуатацию.

Председатель Совета правления добавил, что определенные причины обрушения опорной стены исходят из того, что во время планировки дороги предусматривалось только одностороннее движение.

"То есть, эта дорога предусматривалась только для выезда из города. Несмотря на это, во время проведения Европейских игр в Баку дорога с 4 полосами движения стала использоваться в двух направлениях. В результате, динамическое действие тяжести транспортных средств, движущихся в двух направлениях стало причиной образования трещин в опорной стене. Образовавшиеся на дороге трещины были учтены нашими специалистами. Поэтому в результате предварительно принятых мер обрушение опорной стены не привело к человеческим жертвам", - добавил С.Мамедов.