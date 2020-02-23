Таможенно-пропускные пункты в Астаре и Билясуваре на границе с Ираном работают в прежнем режиме и свободны для перехода границы гражданами.

Об этом Day.Az сообщили в Главном южном территориальном таможенном управлении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Представители Госкомтаможни сообщили, что сегодня проводились работы по дезинфекции этих постов в связи со случаями заражения коронавирусом в Иране.

Также они отметили, что азербайджанская сторона границы работает в штатном режиме. Данных о том, работает ли таможня на иранской стороне границы у них нет.