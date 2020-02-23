https://news.day.az/society/1205628.html Азербайджан не закрывал таможенные пункты на границе с Ираном - ОФИЦИАЛЬНО
Азербайджан не закрывал таможенные пункты на границе с Ираном - ОФИЦИАЛЬНО
Таможенно-пропускные пункты в Астаре и Билясуваре на границе с Ираном работают в прежнем режиме и свободны для перехода границы гражданами.
Об этом Day.Az сообщили в Главном южном территориальном таможенном управлении Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Представители Госкомтаможни сообщили, что сегодня проводились работы по дезинфекции этих постов в связи со случаями заражения коронавирусом в Иране.
Также они отметили, что азербайджанская сторона границы работает в штатном режиме. Данных о том, работает ли таможня на иранской стороне границы у них нет.
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