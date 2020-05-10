Пассажира бакинского метро арестовали за отказ надеть маску

Как известно, бакинское метро возобновило свою работу в 06:00 9 мая 2020 года.

Как сообщает Day.Az, во время пандемии COVID-19 Бакинский метрополитен должен выстроить свою работу согласно требованиям и правилам Оперативного штаба при Кабинете министров

В связи с этим необходимо соблюдать требования "Руководства по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте", а пассажиры метро должны носить медицинские маски.

Однако 9 мая житель Баку Ниджат Рахманоглу 1986 года рождения на станции метро "20 января" не подчинился указанию полицейского надеть медицинскую маску и вступил с ним в конфликт. Пассажир, проигнорировавший сотрудника полиции и не последовавший требованиям методической инструкции, был привлечен к административной ответственности.

В Ясамальском районном суде Рахманоглу, нарушивший требования статьи 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, признал свою вину. Он был приговорен к 10 дням ареста.