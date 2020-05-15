В Азербайджане рассматривается введение ограничений в праздничные и выходные дни

"В ближайшие дни будет рассмотрено введение ограничений в праздничные и выходные дни".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он сказал, что решение по этому вопросу будет принято в зависимости от динамики инфицирования.