https://news.day.az/society/1235391.html В Азербайджане рассматривается введение ограничений в праздничные и выходные дни
В Азербайджане рассматривается введение ограничений в праздничные и выходные дни
"В ближайшие дни будет рассмотрено введение ограничений в праздничные и выходные дни".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он сказал, что решение по этому вопросу будет принято в зависимости от динамики инфицирования.
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