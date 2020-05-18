Сегодня открылся бакинский бульвар

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, с сегодняшнего дня смягчены некоторые ограничения, применяемые в рамках особого карантинного режима, в том числе снято ограничение на вход в приморский национальный парк.

Как сообщает пресс-служба Управления приморского бульвара, вход на территорию бульвара свободный, передает Day.Az.

Однако, согласно требованиям Оперштаба, люди должны соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра, не собираться в группы более 10 человек. Рестораны и кафе на территории бульвара будут работать согласно инструкции Оперштаба - с 08:00 до 18:00.

С сегодняшнего дня открыты и паркинги - стоянки автомобилей. Прогулочные катера, поезда, аттракционы и спортивные сооружения функционировать не будут - ограничения на их деятельность еще в силе.

На территории бульвара патрулируют сотрудники службы охраны Управления приморского бульвара и полиции. На бульваре снова появятся предупреждающие знаки, информационные табло, будут проводиться регулярные дезинфекционные работы.