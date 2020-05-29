https://news.day.az/society/1239426.html В Азербайджане открываются торговые центры и моллы - НАЗВАНА ДАТА
В Азербайджане открываются торговые центры и моллы - НАЗВАНА ДАТА
В Азербайджане торговые центры и моллы (за исключением детских и развлекательных центров, кинотеаторв и объектов общепита при них) возобновляют работу с 00.00 31 мая 2020 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
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