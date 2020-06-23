Лечение больных коронавирусом на дому будет осуществлять Минздрав, стационарное - TƏBİB

Амбулаторно-поликлиническая, скорая и неотложная медицинская помощь лицам, инфицированным коронавирусной инфекцией, будет оказываться Министерством здравоохранения, а стационарное лечение будет осуществлять TƏBİB.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в целях совершенствования мер по контролю за санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и усиления борьбы с коронавирусной пандемией проводится ряд мероприятий. Одной из важных мер является качественное оказание амбулаторно-поликлинической, скорой и неотложной медицинской помощи, а также стационарного лечения лицам, инфицированным коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), уделение особого внимания этим областям и обеспечение выполнения процессов.

Проведение в период особого карантинного режима гигиенических и эпидемиологических, карантинно-организационных, в том числе профилактических мероприятий в очагах коронавирусной инфекции по городу Баку, выявление на местах лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией и оказание им амбулаторно-поликлинической, скорой и неотложной медицинской помощи в домашних условиях будет осуществляться Министерством здравоохранения.

Предполагается привлечение к выявлению очагов коронавируса и организации медицинской помощи в этих очагах медицинских работников, работающих в санитарно-эпидемиологических, а также в вышеуказанных областях.

Организацию стационарного лечения лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа, будет осуществлять публичное юридическое лицо Объединение по управлению территориальными медицинскими отделениями (TƏBİB).

Следует отметить, что меры, принимаемые в рамках борьбы с коронавирусной пандемией, преследуют цель усиления мер по контролю за санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране.