В Азербайджане создан банк кадров для тех, кто получил образование за границей

Создан банк кадров Агентства по обеспечению качества образования для лиц, которые получили образование за границей и дипломы которых признают в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в агентстве, банк кадров даст возможность доступа на рынок труда в нашей стране студентам, получившим высшее образование за границей.

Для этого лица, зарубежные дипломы которых признаются, должны нажать в своих персональных кабинетах кнопку подключения в банку кадров и добавить на этот портал свою автобиографию.

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