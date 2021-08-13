https://news.day.az/society/1369610.html В Азербайджане создан банк кадров для тех, кто получил образование за границей
В Азербайджане создан банк кадров для тех, кто получил образование за границей
Создан банк кадров Агентства по обеспечению качества образования для лиц, которые получили образование за границей и дипломы которых признают в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в агентстве, банк кадров даст возможность доступа на рынок труда в нашей стране студентам, получившим высшее образование за границей.
Для этого лица, зарубежные дипломы которых признаются, должны нажать в своих персональных кабинетах кнопку подключения в банку кадров и добавить на этот портал свою автобиографию.
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