Уникальный храм Гум в Гахе

Исторические памятники на территории Азербайджана являются еще одним доказательством богатого исторического прошлого страны, причем многие из них свидетельствуют о том, что на всей территории издревле жили и развивались представители различных религий и конфессий.

Один из таких памятников - базилика Гум - расположен в селе с одноименным названием в Гахском районе, на берегу небольшой горной реки.

Представляем внимаю читателей фотографии исторического памятника, снятые Али Гаджизаде.