https://news.day.az/society/1423053.html Уникальный храм Гум в Гахе - ФОТО
Уникальный храм Гум в Гахе - ФОТО
Исторические памятники на территории Азербайджана являются еще одним доказательством богатого исторического прошлого страны, причем многие из них свидетельствуют о том, что на всей территории издревле жили и развивались представители различных религий и конфессий.
Один из таких памятников - базилика Гум - расположен в селе с одноименным названием в Гахском районе, на берегу небольшой горной реки.
Представляем внимаю читателей фотографии исторического памятника, снятые Али Гаджизаде.
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