В Агдаше задержан мужчина, учинивший пожар

На службу "102" Министерства внутренних дел поступила информация о пожаре в одном из частных жилых домов, расположенных на территории города Агдаш.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативного вмешательства сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и районного отдела полиции, пожар был потушен, предотвращено распространение его на близлежащие жилые дома.

В ходе расследования причин происшествия было установлено, что поджог был совершен неизвестным лицом или лицами. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан сосед потерпевшего Турал Мамедов. В своих показаниях он признался в содеянном.

По данному факту в отделе полиции Агдашского района проводится расследование.