В Джалилабаде автомобиль сбил братьев

В Джалилабаде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пострадали пешеходы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в городе Гёйтепе.

Жители села Кязымабад Орхан Таджеддин оглу Керимов 1990 года рождения и его брат Гюндуз Таджеддин оглу Керимов 2000 года рождения были сбиты автомобилем при попытке перейти дорогу.

Пострадавшие доставлены в районную больницу.

Гюндуз Керимова помещен в реанимационное отделение.

По данному факту проводится расследование.