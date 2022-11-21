https://news.day.az/society/1512935.html В Джалилабаде автомобиль сбил братьев
В Джалилабаде автомобиль сбил братьев
В Джалилабаде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пострадали пешеходы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в городе Гёйтепе.
Жители села Кязымабад Орхан Таджеддин оглу Керимов 1990 года рождения и его брат Гюндуз Таджеддин оглу Керимов 2000 года рождения были сбиты автомобилем при попытке перейти дорогу.
Пострадавшие доставлены в районную больницу.
Гюндуз Керимова помещен в реанимационное отделение.
По данному факту проводится расследование.
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