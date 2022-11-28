https://news.day.az/society/1514897.html Смертельное ДТП в Агджабеди
Смертельное ДТП в Агджабеди
В Агджабеди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 27 ноября примерно в 3 часа в селе Гарадолаг перевернулся автомобиль марки "Daewoo", за рулем которого находился житель Масаллинского района Мирсадиг Баширли. В результате водитель был госпитализирован и скончался в больнице.
По факту проводится расследование.
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