Смертельное ДТП в Агджабеди

В Агджабеди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 27 ноября примерно в 3 часа в селе Гарадолаг перевернулся автомобиль марки "Daewoo", за рулем которого находился житель Масаллинского района Мирсадиг Баширли. В результате водитель был госпитализирован и скончался в больнице.

По факту проводится расследование.