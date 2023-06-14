В районах Азербайджана бушует сильный ветер, обрушился град

Объявлена фактическая погода на 21:00 14 июня.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов.

По состоянию на 21:00 в населенных пунктах Нахчыван, Ордубад, Дашкесан, Гедабей, Гейгель, Агдам, Габала, Шеки, Губа, Гусар, Тертер, Барда, Евлах, Зардаб, Имишли, Лаза, Шахдаг, Грыз, Нефтчала, Сальян, Исмаиллы, Кюрдамир, Шамахы, Сабирабад, Джафархан, Билясувар, Ярдымлы, Лерик, Лянкяран, Астара наблюдались грозы и дождь, временами переходивший в ливень.

Юго-западный ветер местами усилился до 18 м/с.

В Исмаиллинском районе около 17:29-17:30 выпал град диаметром 0,5 мм.