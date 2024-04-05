https://news.day.az/society/1649931.html Продлен срок выплаты надбавки к зарплате некоторых медработников
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате некоторых медработников
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно решению, внесены изменения в решение об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией нового штамма коронавируса (COVID-19)
Вышеуказанным изменением срок выплаты надбавки к заработной плате этих медицинских работников продлен до 1 июля 2024 года.
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