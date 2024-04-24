https://news.day.az/society/1654836.html В Азербайджане видимость на ряде автомагистралей будет ограничена
В Азербайджане видимость на ряде автомагистралей будет ограничена
В Азербайджане из-за тумана видимость на некоторых автомагистралях будет ограничена.
Об этом Day.Az сообщили в среду в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
"25 апреля, в основном в ночные и утренние часы, из-за туманной погоды в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана видимость на автомагистралях может быть ограничена до 500-1000 метров", - говорится в сообщении.
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