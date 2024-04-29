Названы направления деятельности Объединенной службы водоснабжения крупных городов Азербайджана
Определены направления деятельности Объединенной службы водоснабжения крупных городов, находящейся в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, это отражено в уставе учреждения, утвержденном Кабинетом министров.
Согласно документу, эти направления деятельности следующие:
- представлять в Агентство предложения касательно формирования государственной политики в соответствующей области и участвовать в реализации этой политики;
- в крупных городах осуществлять деятельность в области сбора, переработки, транспортировки и продажи воды из источника;
- осуществлять эксплуатацию обслуживающих крупные города систем водоснабжения, обработки и сброса дождевых и сточных вод;
- обеспечение в крупных городах потребителей водой для бытовых (хозяйственных) - питьевых, производственных и иных целей, оказание услуг по сбросу дождевых и сточных вод;
- осуществлять регулярный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на балансе;
- осуществлять мероприятия в области эффективного, экономичного использования водных ресурсов и предотвращения потерь воды;
- обеспечение развития соответствующей области;
- осуществлять деятельность в иных направлениях, определенных Уставом.
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