Брифинг о массовых захоронениях и пропавших без вести лицах в Баку

В Баку проводится брифинг Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на брифинге будет представлена информация о массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессах эксгумации и идентификации останков, предположительно принадлежащих пропавшим без вести.

В брифинге принимают участие уполномоченные представители рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отметим, что в селе Малыбейли Ходжалинского района были обнаружены фрагменты костей, предположительно принадлежащих как минимум 8 людям.

На территорию были направлены представители органов, представленных в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в том числе Генеральной прокуратуры, рабочей группы Государственной комиссии, Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, МЧС, Агентства по разминированию и специалисты Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

В ходе предварительного исследования было установлено, что во время восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях в селе Малыбейли Ходжалинского района (территория под названием "Мяхялля", построенная в 1988 году) были обнаружены человеческие останки.

После проведенных в рамках следственных действий раскопок были обнаружены фрагменты костей, предположительно принадлежащих как минимум восьми людям.

В целях установления их личности и других важных обстоятельств, на основании собранных по данному факту материалов производятся необходимые процессуальные действия путем назначения соответствующих экспертиз.

Напомним, что в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - 8 человек. На сегодняшний день установлены личности 9 человек.

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