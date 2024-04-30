В Азербайджане завершена идентификация 120 человек, чьи останки были обнаружены в массовых захоронениях.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на брифинге начальник пресс-службы Службы государственной безопасности Азербайджана Тамерлан Рагимов.

По его словам, личности 47 из них установлены.

Напомним, что после освобождения Ходжалинского района, в массовых захоронениях было обнаружено множество останков. В последний раз в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - 8 человек. На сегодняшний день установлены личности 9 человек.

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