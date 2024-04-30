По поручению Президента Ильхама Алиева в скором времени начнется возвращение в Шушу бывших вынужденных переселенцев. В связи с этим в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев была проведена жеребьевка между семьями, которые будут переселены в город Шуша на начальном этапе.

Как сообщает во вторник Day.Az, в мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, исполнительной власти Шушинского района и Общественного совета при Государственном комитете.

С большой радостью приветствуя начало процесса возвращения, шушинцы выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о них за прошедший период, а также за восстановление и реконструкцию города, создание в нем условий для жизни, отвечающих современным требованиям.

Отметим, что семьи, которые будут переселены в город Шуша, будут обеспечены жильем в многоквартирных домах. Новые жилые площади предоставляются бывшим вынужденным переселенцам, которые временно проживают в различных местах на территории страны и имеют постоянную регистрацию в городе Шуша.

Первая жеребьевка была проведена среди 20 семей шехидов, ветеранов и работников, занятых в строительной, реставрационной и восстановительной деятельности в городе. Им было предоставлено жилье, соответствующее составу семьи (2, 3, 4, 5-комнатные квартиры).

Отправка в город Шуша участвовавших в жеребьевке семей предусмотрена в начале мая.

Поэтапно будет продолжена жеребьевка между семьями, которые будут переселены в город Шуша.

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