https://news.day.az/society/1656955.html Утвержден Генеральный план города Кяльбаджар
Утвержден Генеральный план города Кяльбаджар
Утвержден Генеральный план города Кяльбаджар.
Как сообщает в четверг Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение об утверждении "Генерального плана развития города Кяльбаджар до 2040 года".
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