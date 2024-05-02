Утвержден Генеральный план города Кяльбаджар.

Как сообщает в четверг Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение об утверждении "Генерального плана развития города Кяльбаджар до 2040 года".

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