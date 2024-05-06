В Азербайджане названы медучреждения, выделенные в связи с COP29

В целях реализации Плана мероприятий, связанных с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения, в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) создана рабочая группа.

Как сообщили в понедельник Day.Az в TƏBİB, в первый день мероприятия в месте проведения COP29 будут функционировать 4 медицинских пункта и 4 бригады скорой медицинской помощи, созданные Объединением.

"Всего в период проведения мероприятия планируется работа 30 бригад скорой медицинской помощи. В этот период в районах, где будут проживать более тысячи гостей, будут круглосуточно работать медпункт и бригады медицинской помощи. Центральная больница нефтяников и Yeni Klinika выделены для оказания квалифицированной медицинской помощи в случаях необходимости стационарной медицинской помощи. В Центральной больнице нефтяников на 60 коек будет создан ожоговый центр на 10 коек. А в Yeni klinika предусмотрено 550 коек для стационарного обслуживания. Кроме того, на случай инфекционных заболеваний или чрезвычайных ситуаций были адаптированы для соответствующих нужд деятельность модульных больниц в Мухаммеди, Бильгя и больницы модульного типа при Клиническом медицинском центре", - говорится в сообщении TƏBİB.

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