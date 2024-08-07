В Баку застрелили мужчину

7 августа около 20 часов в прокуратуру Хазарского района поступила информация об умышленном убийстве Амина Худавердиева 1972 года рождения на территории района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по информации прокуратуры, в ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в умышленном убийстве Рухуллой Абдуллазаде 1993 года рождения на почве личных отношений Амина Худавердиева выстрелом из охотничьего ружья на территории пляжа в поселке Мардакян Хазарского района.

По данному факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, в качестве подозреваемого по делу задержан Рухулла Абдуллазаде.

В настоящее время проводится предварительное расследование.

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