Лейла Баширова назначена на высокую должность

Врач-психиатр Лейла Баширова получила высокую должность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Лейла Баширова назначена на должность главного врача Клинической психиатрической больницы № 2 Министерства здравоохранения.

Напомним, что директор этой больницы Ильгар Эфендиев был уволен со своего поста.