https://news.day.az/society/1709323.html Лейла Баширова назначена на высокую должность Врач-психиатр Лейла Баширова получила высокую должность.
Лейла Баширова назначена на высокую должность
Врач-психиатр Лейла Баширова получила высокую должность.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Лейла Баширова назначена на должность главного врача Клинической психиатрической больницы № 2 Министерства здравоохранения.
Напомним, что директор этой больницы Ильгар Эфендиев был уволен со своего поста.
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