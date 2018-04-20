В Баку начнется второй этап масштабного сноса жилых домов - ПОДРОБНОСТИ

В рамках реализации Генерального плана Баку Исполнительная власть Ясамальского района столицы поводит подготовительные работы к новому масштабному этапу работ по сносу жилых домов и объектов на проспекте Наримана Нариманова и прилегающих к нему улицах (на территории, известной как "Советская").

Второй этап масштабного сноса "Советской" может начаться уже в летние месяцы текущего года.

Об этом сказал Day.Az источник в ИВ Ясамальского района.

Напомним, что с целью продолжения работ по сносу непригодных для эксплуатации жилых домов на территории "Советской" Президент Ильхам Алиев поручил выкупить к 2018 году дома, расположенные выше мечети Тезепир - между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Гутгашенли, после чего очистить эту территорию.

В соответствии с исполнением поручения главы государства, ИВ Ясамальского района установила, что между улицами Набатханым Ашурбековой (бывшая улица Мустафы Субхи), Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева будут снесены 1130, а у проспекта Наримана Нариманова, улиц Исмаил бека Гутгашенли, Чингиза Мустафаева и Мирзааги Алиева - 880 жилых и нежилых объектов, то есть, в целом 2010 объектов.

Как отметили в ИВ, находящиеся на этой территории строения не соответствовали необходимым требованиям, и согласно достигнутым договоренностям, жителям непригодных и аварийных квартир были выплачены соответствующие финансовые средства.

Матанат Насибова