Бой Усика с Гассиевым состоится в Москве

Боксеры встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии, где разыграют титул абсолютного чемпиона и кубок Мохаммеда Али. Об этом передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua

Финал Всемирной боксерской Суперсерии между чемпионом мира по версии по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и российским чемпионом IBF и WBA Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве в "Олимпийском". Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Ранее Усик был категорически против боя в России.

А в недавнем интервью Усик отказался от своих слов и готов был ехать на бой с Гассиевым в Россию. "Я не буду возражать. Однозначно. Думаю, и моя команда не будет возражать, потому что мы спортсмены, мы выходим на ринг боксировать", - говорил украинский боксер.

Изначально поединок Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в столице Саудовской Аравии Джидде, но был перенесен на неопределенный срок. Организаторы боя обещали, что финал состоится этим летом. Затем стало известно, что Усик травмировал руку во время тренировки.

31-летний Александр Усик провел на профи-ринге 14 боев и во всех победил, 11 раз - нокаутом. В рейтинге действующих боксеров первого тяжелого веса украинец занимает первое место. Усик в случае завоевание титула абсолютного чемпиона в крузервейте намерен перейти в супертяжелый вес.

Интересно, что еще несколько дней назад тренер Гассиева был рад переносу боя с Усиком, намекая, что они смогут лучше подготовиться к поединка, да и сам украинец подойдет к нему в оптимальной форме.