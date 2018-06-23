ЧМ-2018: Расписание матчей на 23 июня
23 июня 2018 12:40 461
В субботу, 23-го июня, на чемпионате мира будет сыграно три очередных матча в рамках второго тура в группах F и G, передает Day.Az со ссылкой на telegraf.com.ua.
Сегодня первым матчем Бельгия и Тунис закрывают второй тур в группе G. А вот вечером состоятся матчи в группе F. Посмотрим, как восстановились действующие чемпионы мира после поражения - Германия и Швеция закрывают игровой день.
Чемпионат мира - 2018 Групповой этап:
Расписание матчей 23 июня:
16:00 (время по Баку) Бельгия - Тунис
19:00 Южная Корея - Мексика
22:00 Германия - Швеция
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