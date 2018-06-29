ЧМ-2018: Так и неясно, кто победил - Англия или Бельгия

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира - 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".

Единственный гол в матче оформил атакующий полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай, отличившийся на 51-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии вышла в плей-офф мирового первенства с первого места, имея в своем активе девять очков. Команда Англии финишировала второй.

Между тем, игра имела решающее значение: сборная Англии, несмотря на поражение, в дальнейшем в сетке турнира попадет на соперников, чьи шансы на победу оцениваются намного ниже. Для сравнения, соперниками Бельгии в ходе ЧМ далее могут стать сборные Бразилии или Франции.