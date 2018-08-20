Маркизио подпишет контракт с «Монако»
Экс-хавбек туринского "Ювентуса" и воспитанник клуба Клаудио Маркизио вероятнее всего продолжит карьеру во Франции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания Football Italia, 32-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, уже прибыл в Монте-Карло и готов подписать контракт с французским "Монако".
Сообщалось, что помимо "монегасков" к итальянцу также проявляли интерес команды из Китая, французский "ПСЖ", испанская "Севилья" и португальский "Спортинг".
В составе туринской команды Маркизио является семикратным чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды - Суперкубок Италии. Кроме того, с "Ювентусом" хавбек дважды играл в финале Лиги чемпионов.
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